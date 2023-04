Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il sindacato dei giornalisti chiede di riaprire le indagini

Domani alle 12 alla Fnsi, a Roma, si terrà una conferenza stampa sulla richiesta da parte di Fnsi, Usigrai e Articolo 21 di riaprire le indagini sull’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

"Il lavoro di inchiesta di Andrea Palladino, pubblicato su Tpi, su una struttura segreta nata in continuità con Gladio è prezioso. Questi nuovi documenti aprono spiragli di luce su alcune zone d'ombra ancora esistenti nella storia del nostro Paese". Lo afferma, in una nota, il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani. “Si tratta – prosegue – di elementi inediti dei quali, come parte offesa nel processo per l'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, chiederemo l'immediata acquisizione da parte della Procura di Roma affinché siano debitamente approfonditi per arrivare, mi auguro, dopo quasi 30 anni alla verità”. La Fnsi è parte offesa nel processo per l'assassinio della giornalista e dell'operatore del Tg3. “Chiederemo di valutare gli elementi inediti che emergono dal lavoro del collega Andrea Palladino”, anticipa il presidente Fnsi.