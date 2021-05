Illy offre un caffè a tutta Italia per celebrare la ripartenza

in tutti i bar partner aderenti al progetto in tutta Italia, il gruppo triestino offrirà un caffè in una nuova tazzina d'artista disegnata da Matteo Attruia

Si chiama RipARTiAMO il gesto simbolico degli Illy Caffè per celebrare il primo giugno come giorno di riapertura alle consumazioni nei bar e nei ristoranti: in tutti i bar partner aderenti al progetto in tutta Italia, il gruppo triestino offrirà un caffè in una nuova tazzina d'artista disegnata da Matteo Attruia. Come dichiara ad Ansa l'ad di illycaffè Massimiliano Pogliani, "è bello regalare, e con una tazzina simbolica che ricordi questo giorno che crediamo tutti possa essere un vero inizio. Più di quanto non sia avvenuto lo scorso anno quando pensavamo che i contagi fossero destinati a scomparire, quest'anno però ci sono i vaccini, che stanno progredendo che speriamo ci portino verso la fine del tunnel. Speriamo che tutte attività che riapriranno non chiudano più, poiché è questo che uccide l'attività, chiusura e incertezza".