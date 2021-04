Sta per imbrattare il muro della stazione di Gorizia: "beccata" e denunciata dalla Polfer

Una ragazza è stata denunciata perché stava per imbrattare un muro nella stazione dei treni di Gorizia insieme a una complice, in corso di identificazione. I sistemi di videosorveglianza hanno permesso alla Polfer di intervenire per tempo. Sono stati poi identificati 12 stranieri irregolari a Tarvisio, Trieste e Gorizia, provenienti dall’Afghanistan, dal Pakistan dal Bangladesh e dal Togo mentre cercavano di salire a bordo di treni in direzione Venezia. A Trieste, inoltre, grazie all’olfatto del cane antidroga della Guardia di Finanza, è stato possibile sequestrare un modico quantitativo di cannabis sanzionando il possessore.

Solo alcuni degli esiti della quarta edizione dell’operazione “Stazione Sicure” della Polizia Ferroviaria, in cui sono state indagate 15 persone, e oltre mille sono state controllate insieme ai relativi bagagli, ispezionati in 22 scali ferroviari da 90 operatori con l’ausilio, a Trieste, delle unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza del capoluogo giuliano. Quattro le contravvenzioni elevate per diverse tipologie di violazioni al regolamento di Polizia Ferroviaria.