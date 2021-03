Immersione fatale a Barcola: 31enne annega davanti alla compagna e ai parenti

Non c'è stato nulla da fare per un giovane triestino di 31 anni che intorno alle 18:20 di oggi, 3 marzo, è annegato a Barcola all'altezza della Pineta. Appassionato di apnea, il sub si era tuffato per un'immersione con tanto di muta, maschera, pinne, piombi e segnalatore. Ad un certo punto i parenti e la compagna, che si trovavano a riva, hanno sentito un urlo e poi il silenzio: il corpo era scomparso sott'acqua. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario con ambulanza e automedica, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Un'ora dopo, ovvero intorno alle 19:30, il giovane è deceduto.