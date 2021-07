Immunità di gregge in Fvg, Riccardi: "Vaccinare almeno altre 200 mila persone"

Per raggiungere l'immunità di gregge in Friuli Venezia Giulia bisogna vaccinare almeno altre 200 mila persone. Lo ha dichiarato il vicegovernatore Riccardi a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di Riabilitazione estensiva dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. "Fermo restando che alcune persone non possono sottoporsi alla vaccinazione per motivi di salute - ha spiegato Riccardi - , si tratta di un obiettivo che possiamo raggiungere coinvolgendo e informando i cittadini che oggi si trovano in una posizione di incertezza sulla vaccinazione in seguito al complesso dibattito che si è scatenato, troppo spesso con posizioni preconcette e toni esagerati". "In questo contesto - conclude - è fondamentale il ruolo dei sanitari, ai quali mi appello in primo luogo perché si vaccinino e in secondo perché siano promotori dell'importanza della campagna vaccinale attraverso la propria esperienza".