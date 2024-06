"Bernetti a evento elettorale dice che impatto cabinovia è una pu*#anata", l'attacco di Laterza

TRIESTE - "Secondo Bernetti 'informare senza mediazioni' significa partecipare ad eventi elettorali e sostenere che l'impatto ambientale dell'ovovia, confermato da Regione, Soprintendenza e TAR, è 'una pu*#anata". Lo dichiara il capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio comunale Riccardo Laterza in riferimento alla partecipazione del dirigente comunale e presidente del Consorzio Ursus all'evento elettorale "Trieste Europea - Un mare di opportunità con Portovecchio per Trieste in Europa", evento elettorale organizzato da Stati Uniti d'Europa (partito attualmente in corsa alle elezioni) nella mattinata di ieri, venerdì 31 maggio. "Un comportamento inaccettabile, quello del dirigente - continua Laterza -, che interviene in maniera assolutamente inappropriata su un procedimento ancora in corso, ma soprattutto quello della Giunta Dipiazza che continua imperterrita a concedere l'autorizzazione a un dipendente pubblico di intervenire nel dibattito politico, peraltro in piena campagna elettorale".

Il consigliere comunale precisa inoltre che "poco più di un mese fa come amministratori pubblici abbiamo ricevuto una comunicazione da parte del Segretario Generale del Comune nella quale, ricordando che nel corso della campagna "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni", si invitava a "fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza di tutti gli interessati, non solo nella scelta delle comunicazioni da effettuare in periodo elettorale ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni vengono svolte". Laterza parla infine di "una classe politica che tratta il Comune come il cortile di casa propria e i dipendenti del Comune - cioè di tutte e tutti noi - come propri vassalli nella lotta politica per imporre un'opera sbagliata e avversata da tante e tanti".