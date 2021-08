L'impianto polisportivo di San Giovanni sarà pronto entro un anno e mezzo

L’impianto polisportivo di San Giovanni in via di realizzazione in viale Raffaello Sanzio punta ad essere completato entro un anno e mezzo grazie ai fondi di concertazione regionali del valore di oltre 2 milioni e 200 mila euro. All’interno dell’impianto sono previste due distinte palestre attrezzate per le attività di allenamento rispettivamente di pallavolo e di basket, con annessi spogliatoi e pavimenti regolamentari. Ulteriori due spogliatoi saranno a beneficio delle persone con disabilità, inoltre ci sarà spazio per gli uffici della società che gestirà l’impianto e per un ambulatorio medico. Il progetto esecutivo dovrebbe andare in gara entro l’anno. I nuovi spazi per le attività sportive garantiranno la consegna di una struttura moderna, funzionale e all’avanguardia a servizio del rione e della città.