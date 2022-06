"Impossibile prelevare ai bancomat da quattro giorni", la SEGNALAZIONE

"Prelevare denaro a Trieste è quasi impossibile dallo scorso venerdì 3 giugno", molte le segnalazioni arrivate in redazione per un problema che riguarda gli sportelli bancomat in diversi istituti di credito, tra cui Unicredit e Bnl. All'origine del problema, stando a quanto dichiarato dai dipendenti delle filiali, una mancata consegna di contanti da parte delle guardie giurate nella giornata di venerdì. Un disagio per i triestini, che si protrae ormai da quattro giorni. In alcune filiali c'è ancora del contante disponibile negli sportelli all'interno degli uffici, sempre più difficile, con l'esaurirsi delle scorte, effettuare i prelievi dai dispositivi all'esterno.