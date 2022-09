Marketing, consulenze gratuite per le imprenditrici goriziane

L’obiettivo di far crescere la propria azienda per renderla più solida, specialmente in questi momenti di rilevanti difficoltà, fa emergere la necessità per le imprenditrici di dedicare dei momenti di riflessione ed analisi con un esperto che possa aiutare a trovare la giusta focalizzazione e progettare nuove soluzioni per la crescita del proprio business migliorandone il posizionamento sul mercato. Per favorire, quindi, lo sviluppo e la crescita delle imprese femminili, la Camera di commercio Venezia Giulia, attraverso la propria società in house Aries, mette gratuitamente a disposizione delle imprenditrici del territorio di Gorizia la possibilità di beneficiare di una consulenza strategica personalizzata in tema di marketing. Le imprenditrici che manifesteranno il loro interesse avranno la possibilità di confrontarsi singolarmente on line con la dott.ssa Veronica Benini - meglio conosciuta come “la Spora” - importante esperta di marketing. Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate via mail fino al 16 ottobre 2022 a: Aries Scarl Area creazione e sviluppo d'impresa dott. Francesco Auletta, mail: francesco.auletta@ariestrieste.it, tel. 040 6701400.