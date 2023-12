Il settore edile non si ferma in Fvg: 500 nuove imprese in tre anni

TRIESTE - Cresce ancora il settore delle costruzioni in Fvg e a Trieste, così come a livello nazionale, anche a causa degli incentivi fiscali quali bonus facciate e bonus 110 per cento. Lo ha spiegato in una conferenza stampa Massimo Marega, segretario regionale Fillea Cgil. A Trieste, nell'anno corrente, sono stati movimentati 4442 operai, circa il 10 per cento in più dell'anno scorso. L'andamento positivo è confermato dai dati delle Casse Edili della regione, anche se la relazione della Fillea parla di "effetti distorsivi e speculativi" dei bonus, "tra cui l’incremento dei prezzi dei principali materiali da costruzione, e alcune problematicità quali la carenza di manodopera e aspetti connessi al rispetto delle norme contrattuali e di salute e sicurezza sul lavoro". Questa crescita è anche rappresentata, in Fvg, dalle quasi 500 nuove imprese rispetto al 2020 e 4mila nuovi addetti. Ad oggi sono circa 2300 gli imprenditori e 11mila le maestranze che operano nei cantieri.

Superbonus e Pnrr hanno consentito 12.371 interventi in condomini, case unifamiliari e unità immobiliari indipendenti per oltre 2 miliardi di euro di investimenti. Il comparto costruzioni rappresenta infatti l'8,4 per cento del Pil regionale, con un aumento tra il 2022-2023 di circa il 16 per cento degli investimenti rispetto agli anni precedenti. A causa delle norme straordinarie anti Covid e del Pnrr, inoltre, si sono ristretti i tempi di affidamento dei cantieri dai 19 mesi del 2020 ai 3 del 2023. Il sindacato, registrando la notizia in maniera positiva, segnala una "preoccupazione" perché "il nuovo Codice degli appalti pubblici, licenziato definitivamente in Consiglio dei ministri il 28 marzo scorso, rappresenta una sostanziale “deregulation”, che "fa temere perché il nuovo Codice non prevede limitazioni percentuali per il ricorso al subappalto, non indica il divieto di subappaltare il subappalto, cancella l’obbligo di indicare in sede di offerta i possibili subappaltatori", con un rischio per i cosiddetti appalti a cascata.

Per quanto riguarda le risorse Pnrr, i progetti presentati dal Comune di Trieste e finanziati con il Pnrr, attraverso lo strumento Next GenerationEU, rappresentano un totale di oltre 140 milioni di euro a cui dovrebbero sommarsi ulteriori 12 progetti per un finanziamento di 22,4 milioni di euro in approvazione da parte dell’Esta. Le risorse più copiose riguardano l’Autorità portuale che guarda al Fondo complementare al Pnrr, con termine al 2026 per l’esecuzione dei lavori. In totale, tra Trieste e Monfalcone sono stati stanziati più di 400 milioni, lavori che dovranno essere completati, appunto, entro i prossimi tre anni