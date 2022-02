In autobus in pigiama, veniva da una casa di cura in Slovenia: soccorso dalla Polizia locale

Viaggiava in autobus in pigiama: era uscito da una casa di cura in Slovenia e la Polizia locale lo ha soccorso per poi riconsegnarlo ai sanitari. E' successo sabato scorso: una pattuglia del Nucleo di polizia commerciale era di servizio in via Galatti per verificare i green pass dei passeggeri che scendevano dagli autobus. Tra questi un giovane uomo in pigiama, in evidente stato confusionale.

I fatti

Gli operatori lo hanno avvicinato, non senza difficoltà per la sua scarsa conoscenza dell'italiano. L'uomo non aveva documenti con sè e ripeteva quasi ossessivamente di essere arrivato a Trieste da Bled passando per Capodistria, ma non si capiva come avesse fatto senza soldi e soprattutto - se veniva effettivamente da lì – che nessuno l'avesse notato con il solo pigiama addosso, in pieno febbraio. Data l'evidente condizione di fragilità, gli agenti lo hanno accompagnato subito in Caserma per rifocillarlo ed offrirgli un ambiente caldo mentre il Nucleo di polizia giudiziaria si è occupato delle ricerche, partendo dalla possibile nazionalità slovena.

Il Nucleo, attivati i suoi consolidati contatti con la Polizia d'oltre confine, ha scoperto ben presto che l'uomo è ospite in una casa di cura a Duttogliano: durante la notte era sfuggito al controllo degli infermieri e, in pigiama, era arrivato a Trieste; presumibilmente con l'autobus a Sesana, con il treno a Opicina e da lì con il bus numero due fino al capolinea di via Galatti. La polizia slovena lo stava cercando da alcune ore. Alla fine la pattuglia l'ha accompagnato alla frontiera di Fernetti dove lo aspettavano degli operatori sanitari per riportarlo alla casa.