Girano in macchina senza giustificazione con i pneumatici "a pezzi": sanzionati due volte

Vanno in giro in auto in piena zona rossa senza una valida motivazione e vengono sanzionati. È successo a due cittadini kosovari, fermati a bordo di un’autovettura in viale Miramare, che non hanno fornito agli operatori giustificazioni in merito alla loro presenza in strada. Constata al guidatore anche una violazione al codice della strada, essendo i pneumatici del mezzo usurati e lacerati. Non l'unico episodio di violazione delle norme ieri in viale Miramare: è stato infatti denunciato anche un uomo positivo al Covid, senza mascherina e in violazione della quarantena.