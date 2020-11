In giro per città durante il coprifuoco: multate sei persone

Sei persone sono state sanzionate ieri durante il coprifuoco dalla Volante della Questura, nell'ambito dei quotidiani "controlli anti Covid". Tra questi, due giovani donne a piedi in piazza Garibaldi, due uomini coetanei e una donna a bordo di un'autovettura in via Crispi e un uomo alla guida di un'auto in via Svevo. Le forze dell'ordine hanno controllato in tutto 760 persone, di cui 55 dalle 22 alle 05. Sono stati poi controllati 44 locali, di cui cinque dalle 22 alle 5 (24 dalla Polizia Locale, 16 dai Carabinieri, tre dalla Guardia di finanza e uno dalla Volante della Questura).