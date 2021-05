Due amiche in giro alle due di notte, una è ubriaca e si arrabbia con la Polizia: sanzionate

Due sanzioni per aver violato il coprifuoco e una per ubriachezza. Le due donne sono state fermate e identificate da una Volante in via Carducci. Nella stessa serata anche una coppia è stata sanzionata nel rione di San Giovanni per gli stessi motivi