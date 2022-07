Vicino al rio Ospo in gravissime condizioni, sciacallo dorato ricoverato all'Enpa

TRIESTE - Nella mattinata di ieri 24 luglio una femmina di sciacallo dorato è stata ricoverata in gravissime condizioni presso il centro dell'Enpa di Trieste. "L'animale - così la nota ufficiale -, giunto quasi morente, con un moncone della zampa anteriore in necrosi umida era pieno di larve. Il veterinario, già presente al momento del ricovero, ha provveduto immediatamente agli interventi necessari per tentare di salvarlo". Dopo gli interventi lo sciacallo si è risvegliato.