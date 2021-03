In piazza Libertà "Un ponte di corpi" a sostegno dei migranti

La manifestazione lanciata da Lorena Fornasir si è tenuta in contemporanea in diverse città europee. Presenti un centinaio di manifestanti

Circa un centinaio di persone si sono riunite oggi, 6 marzo, in piazza Libertà a Trieste per l'iniziativa "Un ponte di corpi" promosso dall'attivista dell'associazione di volontariato e assistenza ai migranti Linea d'Ombra, Lorena Fornasir. Lo ha riportato l'Ansa. Diversi partecipanti hanno preso parte alla manifestazione vestiti con i sacchi della spazzatura perchè è così che "sono considerati i corpi dei migranti che in terra di Croazia vengono picchiati, umiliati e violentati prima di essere respinti", o con abiti neri e un foulard rosso attorno alla testa come le madri di Plaza de Mayo, trasferendo simbolicamente l'esperienza argentina a quella della rotta balcanica. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione "UnitedCultures", che ha aderito al manifesto assieme a tante città europee, dalla Grecia, ai Balcani e fino alla Spagna.

