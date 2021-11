In via Coroneo inaugurato un nuovo punto Bcc

La BCC di Staranzano e Villesse inaugura a Trieste, in via Coroneo 17, un nuovo modello di servizio con l’obiettivo di essere ancora più vicina ai clienti e alle loro famiglie. Questo nuovo “Punto BCC” viene così ad affiancarsi alle tradizionali reti di filiali con il compito di soddisfare esigenze sempre più evolute da parte della clientela. La Banca svolgerà una “consulenza assicurativa” per dare risposte al bisogno di sicurezza da parte dell’utenza.

Ed ecco quindi, all’interno della nuova sede di via Coroneo, due nuovi partner come l’agenzia Tirabora, specializzata nell’intermediazione immobiliare e Pitagora, che garantisce finanziamenti su misura. Questi servizi si caratterizzeranno per esser svolti in un ambiente senza barriere e sportelli, con un arredo accogliente e spazi decorati da un’illustratrice triestina, segno tangibile della volontà della Banca di essere ancor più vicina ai clienti di questa città, in un modo diverso e accattivante. A corredo del nuovo servizio non mancheranno ovviamente un’Area Self ed un Atm Bancomat con tutti i servizi allegati: prelievi, versamenti in contanti, bonifici, ricariche, ecc.

“La BCC prosegue così nel suo percorso di valorizzazione del territorio, in particolare a Trieste, iniziato anni or sono – come afferma il Presidente dell’istituto Carlo Alberto Feruglio – ripensando anche alla propria rete distributiva, con nuovi processi di business, maggiormente vicini ad una logica di centro servizi e assistenza clienti”.