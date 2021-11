In via Torrebianca apre una nuova ditta di onoranze funebri

In via Torrebianca 25/a, ex Az Pet, ha aperto ad ottobre la nuova società di onoranze funebri Torrebianca. Nonostante nella zona siano già presenti diverse agenzie funebri, Torrebianca, con la sua apertura, ha voluto garantire agli utenti un'ulteriore possibilità di scelta e confronto. Negli oltre 400 mq di spazio, viene offerto un servizio professionale dedicato al cliente in base alle proprie esigenze. L'impresa inoltre è la prima a Trieste ad essere attenta anche alle attuali problematiche ecologiche: si è infatti dotata di un carro funebre ad alimentazione ibrida che viene utilizzato durante i servizi in modalità esclusivamente elettrica.