Inala fumo da una griglia, malore in uno stand a Gusti di Frontiera

GORIZIA - Una persona si sente male mentre lavora in uno stand di "Gusti di frontiera" dopo aver inalato fumo da una griglia. È successo ieri, a Gorizia, durante la manifestazione gastronomica intorno alle 21:30. Forse per un malfunzionamento della griglia ci sarebbe stata una fuoriuscita di monossido di carbonio, e la persona soccorsa è stata colta da malore dopo aver respirato le esalazioni. L'uomo è stato portato all'ospedale di Gorizia per accertamenti. Intervenuto il personale del 118, inviato sul posto dalla centrale operativa Sores. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica dei fatti. I vigili del fuoco hanno operato per controllare il funzionamento della griglia, poi spenta.