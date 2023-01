Carenza medici di base: inaugurato a Monfalcone l'Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria

MONFALCONE - Inaugurato a Monfalcone l'Ambulatorio Sperimentale di Assistenza Primaria (Asap) per gli utenti il cui medico di famiglia ha cessato l’attività e che non sono riusciti ad iscriversi da un altro professionista convenzionato. L'ambulatorio sarà attivo dal 16 gennaio per i comuni di Monfalcone e Staranzano, vista la cessazione dei dottori Daniele Molignoni ed Andrea Zanutto.

L'ambulatorio sarà attivo nella struttura residenziale Casa Albergo di Monfalcone sito in via Della Crociera, n. 14 con medici che, a turno, assicureranno la medesima attività del medico di medicina generale. Sarà aperto dalle ore 8:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00 da lunedì a venerdì, e reperibile il sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:00, come tutti gli altri medici di medicina generale, contattando il numero 0481 494201.

Così il vicegovernatore Riccardo Riccardi: "Bisogna interrogarsi delle ragioni per le quali l’adesione all’attività formativa di medicina generale è inferiore rispetto all’offerta messa a disposizione, i meccanismi di attrattività devono essere riconsiderati se si vuole garantire la sostenibilità e l’appropriatezza del sistema, così anche da garantire un disegno innovativo di una società nuova con una capacità tecnologica messa a disposizione dai professionisti per curare le persone".

"Fortunatamente - ha spiegato il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana - in questo momento non si ha la necessità di aprire questo tipo di struttura in area giuliana e nell’area dell’Alto Isontino. Infatti, l’accordo stipulato il 30 dicembre ha previsto l’aumento dei massimali da 1500 a 1800 su scelta volontaria del medico di medicina generale, proprio per ottemperare le difficoltà del momento. Fino a venerdì 13 gennaio l’istituzione dell’Asap ha visto l’adesione di 15 Medici di Medicina Generale. È importante inoltre investire sui Medici di Medicina Generale in modo da favorire il rapporto medico-paziente.”