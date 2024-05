Portopiccolo, al via la stagione estiva: nuove partnership con Purobeach e Terme Saturnia

DUINO AURISINA - Inaugurata, dopo i lavori di ristrutturazione, la nuova stagione del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa con due nuove partnership: Purobeach Portopiccolo, che porta lo stile di vita mediterraneo nel Nord Adriatico, e Terme di Saturnia, noto marchio italiano di benessere, situato in Toscana. Ieri sera, 23 maggio, c’è stata l’apertura ufficiale, con una sfilata di auto di lusso nella piazzetta di Portopiccolo, spettacolo di ballo e fuochi d’artificio. Non sono mancati uno spettacolo in piscina di nuoto sincronizzato e una performance acrobatica dentro una water ball. Alla serata hanno partecipato Hugo Rovira, Managing director Europa del Sud e Us, Marco Gilardi, Senior Operations Director Italy and USA di NH Hotel Group per Minor Hotel Europa e America e David Fraga, General Manager di Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa.

I ristoranti

Il ristorante Ocyan sarà guidato dallo chef Giovanni Giammarino, con cucina gourmet mediterranea, servita in una sala e in una terrazza con vista sul porto turistico. Giammarino ha un passato da direttore d'orchestra ed è cresciuto professionalmente a La Pergola di Roma (ristorante 3 stelle Michelin), imparando direttamente da Heinz Beck. L'Azur Lounge Bar, invece, servirà spuntini come insalate e panini e pranzi leggeri e aperitivi al tramonto.

Aperto per la prima stagione sulla Riviera Adriatica, Purobeach Portopiccolo è una nuova partnership basata su uno uno stile di vita mediterraneo, fresco, per offrire un'esperienza di lusso al mare o in piscina. Previsti lettini intorno alla piscina, cibo, cocktail e la musica originale dei DJ set di Puro music. All'interno dell'edificio principale dell'hotel si trova un centro benessere e fitness, con sauna, bagno turco e una palestra completamente attrezzata.

Le terme

Vicino alla spiaggia c'è un'area termale indipendente di ben 3.600 metri quadri, che sarà gestita da Terme di Saturnia, longeva realtà nel cuore della Maremma Toscana eletta tra le 5 migliori Destination SPA al mondo secondo la classifica 2023 di Travel+Leisure. Le strutture comprendono 8 sale per trattamenti, tra cui una suite termale panoramica per coppie, una grande piscina vitale per metà coperta e per metà all'aperto con vista sul mare, nonché saune e sale vapore. Le tariffe del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa partono da 300 euro per una camera Superior con prima colazione per due persone. Tivoli Hotels & Resorts fa parte di Minor Hotels e attualmente gestisce 17 strutture in Portogallo, Brasile, Qatar, Cina e Paesi Bassi, Italia e Spagna, con 90 anni di esperienza.