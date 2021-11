Si incastra col camion nelle vie di Sistiana: dovrà risarcire i danni

Disorientato si incastra nelle strette vie del quartiere di Sistiana nel comune di Duino-Aurisina. È successo intorno alle 14:30 di oggi, mercoledì 17 novembre. Un autoarticolato turco uscito dalla RA13 ha perso orientamento e nelle manovre per ritornare in autostrada è rimasto incastrato. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina che lo ha aiutato a compiere le manovre in sicurezza. Ora l'autista dovrà risarcire i danni alle opere e alla cartellonistica danneggiati.