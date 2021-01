Sostenibilità economica e sociale: Ince lancia un concorso per le scuole

La Regione aderisce all'iniziativa con un contributo di 20mila euro per coinvolgere le scuole del Friuli Venezia Giulia nell'elaborazione di progetti finalizzati alla sostenibilità economica e sociale dello sviluppo del territorio. Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen nel corso dell'illustrazione del concorso di idee organizzato dall'Ince (Iniziativa centro europea) e destinato agli studenti delle scuole superiori di 19 Paesi europei ai quali verrà data l'opportunità di presentare, attraverso gli istituti scolastici, dei progetti ispirati ai temi dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile.

Oltre ai premi previsti dall'Ince, la Regione, come ha sottolineato l'assessore, ha voluto intervenire finanziandone uno riservato alle scuole della Friuli Venezia Giulia. "Abbiamo scelto di entrare in questa partnership - ha spiegato Rosolen - non solo per impegnare i nostri studenti su dei temi così strategici per il loro futuro, ma anche per favorire i contatti e le relazioni con realtà scolastiche di altri Paesi di quest'area europea". Il modello dell'Erasmus, come ha rilevato l'assessore, rimane un'esperienza di grande efficacia. "Basti pensare - ha detto - a quanto il progetto Erasmus abbia influito nell'abbattimento delle frontiere tra gli stati e nella formazione di un senso di appartenenza a una casa comune che deve ancora fare dei passi in avanti, non fermandosi al fattore economico e amministrativo ma progredendo sui piani della cultura e del sociale". "Queste - ha concluso Rosolen - le ragioni del sostegno della Regione al concorso di idee indetto dall'Ince che ripropone e rivaluta l'obiettivo di una mobilità giovanile delle idee che vede protagonista quell'area centro europea a cui il Friuli Venezia Giulia storicamente appartiene".

