Incendi a Sgonico e Jamiano, il Carso brucia ancora

TRIESTE - Il Carso continua a bruciare. Dopo il vasto incendio che ieri 15 luglio ha colpito l'area di Cerje (in Slovenia), tra l'una di notte e la mattinata di oggi 16 luglio sono scoppiati altri due incendi, rispettivamente nella zona di Sgonico (Trieste) e di Jamiano (Gorizia). Nel primo caso, ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che si sono ritrovati di fronte ad un incendio non di vaste dimensioni ma difficile da gestire a causa del terreno, particolarmente impervio. Nelle prime ore del mattino l'incendio ha ripreso a bruciare. Le operazioni di spegnimento sono continuate fino all'arrivo, in rinforzo, del personale della Guardia Forestale e della Protezione Civile verso le ore 7. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Nel secondo caso invece è scoppiato un incendio a Jamiano. Sul posto i vigili del fuoco e due squadre della Protezione Civile di Ronchi.