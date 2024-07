Altissimo rischio incendi in Carso, da Muggia a Savogna è massima allerta

TRIESTE - "In considerazione del perdurare del lungo periodo con la totale assenza di precipitazioni significative è stato dichiarato, per l’area del Carso e Costiera orientale, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi". L'allerta è entrata in vigore ieri 18 luglio e durerà "fino a nuova comunicazione". Lo rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia. "Nell’area del carso goriziano e triestino non si registrano precipitazioni significative da parecchi giorni. Le elevate temperature degli ultimi giorni hanno determinato una progressiva disidratazione delle vegetazione, in particolare quella erbacea ed arbustiva, che di conseguenza può risultare facilmente infiammabile e favorire lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi".

La comunicazione

"Viste le attuali previsioni meteo per i prossimi giorni che indicano la possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco e non estensivo il Servizio foreste e corpo forestale, sentita la Protezione civile della Regione, ha inteso procedere alla decretazione dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per l’area del carso a partire dal 18 luglio 2024; provvedimento che resterà in vigore fino a nuova determinazione. E' pertanto opportuno, ai fini precauzionali e di prevenzione, attivare e mantenere attive tutte le misure previste dalla normativa vigente e dichiarare a partire dal giorno 18 luglio 2024, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi". Le misure valgono nei territori dei comuni indicati di seguito.

• Doberdò del Lago

• Duino Aurisina

• Fogliano Redipuglia

• Monfalcone

• Monrupino

• Muggia

• Ronchi dei Legionari

• Sagrado

• San Dorligo della Valle

• San Pier d’Isonzo

• Savogna d’Isonzo

• Sgonico

• Trieste