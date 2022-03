Il Fvg brucia: nove incendi in una giornata, superlavoro per i Vigli del fuoco

Intenso lavoro questa settimana per i Vigili del fuoco dei comandi di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine per lo spegnimento di incendi di bosco e sterpaglie. Da lunedì 21 marzo a oggi 25 marzo 2022 sono una ventina le uscite dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia per tale tipologia d’intervento con diverse estensioni del fronte di fuoco e su diverse tipologie di terreno. Solo oggi, 25 marzo, i Vigili del fuoco sono intervenuti su 9 incendi di boschi o sterpaglie operando in autonomia ovvero in collaborazione con il personale del Corpo Forestale regionale e i volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile.

Anche oggi Drago 71, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia, è intervenuto nella nostra Regione, più precisamente in frazione Cazzaso nel Comune di Tolmezzo (UD), dove ha eseguito vari lanci d’acqua sulle fiamme che stavano bruciando un bosco; nello stesso intervento hanno operato da terra Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo (UD) in collaborazione con il personale del Corpo Forestale regionale e personale AIB della Protezione Civile.