Incendio a Servola, a fuoco l'impalcatura di un condominio

Verso le 13.30 di oggi, giovedì 9 febbraio, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un incendio di un'impalcatura su un condominio in via dei Giardini all'altezza del civico 42, nel rione di servola a Trieste.

Giunti sul posto con la squadra del distaccamento di Muggia, la prima partenza, l'autobotte ed il funzionario di guardia dalla Centrale, gli operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano interessato parte dell'impalcatura, parte della cappottatura della facciata in fase di montaggio e parte del giardino. Al momento non risultano feriti. Intervento in corso.