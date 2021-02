Incendio all’Hotel Hilton nella notte: evacuati tutti gli ospiti

Alle ore 02:48 due APS, un'autoscala e il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, sono intervenuti presso l'Hotel DoubleTree by Hilton per un incendio che ha interessato un’ala del primo piano. Al momento dell’evento la struttura ospitava n. 24 persone di cui un disabile che sono stati fatti evacuare. Sono state effettuate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello scenario. Le fiamme hanno causato esclusivamente danni agli arredi.