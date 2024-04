Incendio in appartamento a Servola: un intossicato, evacuato il palazzo

TRIESTE - Fiamme in un appartamento al secondo piano di via Praga, nel rione di Valmaura. È successo ieri, sabato 27 aprile, verso le 21.00, all'altezza del civico 3. Intervenuti i vigili del fuoco, giunti sul posto dalla centrale con la prima e seconda squadra, l'autoscala e il capo turno provinciale. I vigili, una volta appurato che non ci fossero ancora persone all'interno dell'appartamento, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell' incendio.

La forte presenza di fumi ha reso anche necessaria l'evacuazione dell'intero condominio e una persona è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 a causa delle inalazioni di fumo.

Domato l'incendio, gli operatori hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza di tutto lo stabile anche attraverso la ventilazione forzata con motoventilatori, verificando in seguito la presenza di eventuali residui di monossido.