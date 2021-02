Incendio in un appartamento di via dell'Istria: un intossicato

Incendio in via dell'Istria al civico 87. Il rogo è divampato intorno alle 16:45 di oggi, 3 febbraio, all'interno di un'abitazione al secondo piano di una palazzina. I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, ancora sul posto, sono intervenuti con due squadre, l'autoscala ed il funzionario di guardia del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste. Una persona, presa in carico dal personale sanitario, è rimasta intossicata e ha riportato ustioni di secondo grado alle mani. Sul posto anche la Polizia di Stato. Notizia in aggiornamento.