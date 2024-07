Campanelle, due auto divorate dalle fiamme, indaga la questura

TRIESTE - La Squadra volante indaga sugli incendi che questa notte hanno divorato due autovetture parcheggiate in via Campanelle, nell'omonimo rione periferico triestino. Secondo quanto si apprende e confermato dalla questura giuliana, i due incendi sono scoppiati verso le 3 di notte. L'episodio è avvenuto all'altezza del civico 135, nei pressi dei comprensori di case popolari presenti in zona. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Volante e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Al momento, confermano fonti di polizia, si stanno cercando immagini registrate da circuiti di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato i presunti responsabili. Perché i dubbi sul fatto che due autovetture prendano fuoco senza apparenti motivi rimangono. La questura ribadisce che le cause sono al vaglio degli investigatori, ma dietro ai due incendi potrebbe celarsi la mano di qualcuno. Negli incendi nessuna persona è rimasta coinvolta.