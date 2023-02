Auto in fiamme in via Caboto: vigili del fuoco sul posto

Un'auto prende fuoco in via Caboto: è successo oggi, giovedì 2 febbraio, intorno alle 15. Le cause non sono ancora chiare, probabilmente un guasto alla vettura. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio in circa mezzora. Non risultano coinvolte persone, tuttavia il fatto ha causato lievi disagi al traffico. La zona è stata ora messa in sicurezza.