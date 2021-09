Auto in fiamme in via Boveto: Vigili del fuoco sul posto

Verso le 15 di oggi 11 settembre, la seconda partenza dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, è intervenuta in Via Boveto in prossimità del civico 6, per un incendio di un'autovettura. L'incendio è stato domato con l'utilizzo del Naspo ad alta pressione, nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause sono in corso di accertamento, sul posto i Vigili urbani per quanto di competenza.