Imbarcazione in fiamme a Barcola: sul posto vigili del fuoco e capitaneria (VIDEO)

TRIESTE - Un'imbarcazione va a fuoco nel porticciolo di Barcola e intervengono vigili del fuoco e capitaneria di porto. È successo intorno alle 12 di oggi, domenica 16 giugno: la motovedetta della guardia costiera Cp881si trovava già sul posto per una manifestazione sportiva quando, vedendo il denso fumo che proveniva dalla barca ormeggiata, è intervenuta allertando anche i vigili del fuoco. Gli operatori hanno così estinto l'Incendio e messo la zona in sicurezza. Non sono rimaste coinvolte persone. Ancora ignote le cause.