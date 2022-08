L'incendio a Basovizza è sotto controllo

Un nuovo incendio è scoppiato stamattina in Carso in una zona boschiva all'interno del bosco Bazzoni nei pressi della foiba di Basovizza. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra anti incendio boschivo e l'autobotte, la forestale e la protezione civile con un elicottero. L'intervento tempestivo ha circoscritto l'area interessata dal rogo a 1000 metri quadri, impedendone la propagazione. Spente le fiamme è iniziata la bonifica dell'area.

Intanto ieri sera alle 20 è stato segnalato un altro piccolo focolaio nei pressi di una stazione di servizio in autostrada, in zona Duino/Medeazza, spento in un'ora circa. Continuano le attività di sorveglianza e bonifica nelle aree interessate dai precedenti incendi a San Michele/San Martino/Gabria/Devetaki e a Prebeneg.