Incendio nella notte in strada per Basovizza

Un altro incendio è scoppiato stamattina alle 2 nel bosco che costeggia strada per Basovizza. Intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi, che sono riusciti a spegnere l'incendio solo in mattinata, dopo diverse ore di lavoro. Visti l'orario e la lontananza dalla linea ferroviaria non si esclude la pista dolosa. L'odore del fumo si è avvertito anche in quartieri limitrofi come Longera e San Giovanni.

Solo pochi giorni fa un incendio analogo si era sviluppato in una zona vicina, sempre a Basovizza, e venerdì scorso, sulla ciclabile Cottur, diverse segnalazioni pervenute alle forze dell'ordine parlavano di un presunto piromane che appiccava un incendio. La persona non è stata poi rintracciata dalla Polizia.