Incendio distrugge un appartamento, inquilino in ospedale

BEGLIANO (Gorizia) - Una persona è finita in ospedale a Monfalcone e altre due sono state evacuate da una palazzina sita a Begliano, località nel territorio comunale di San Canzian d'Isonzo, dopo un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri 1 maggio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone. L'incendio ha interessato un appartamento al secondo piano della palazzina di sei unità abitative. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato l'uomo già in strada. Spente le fiamme l'alloggio è stato dichiarato inagibile. In fase di accertamento le cause dell'incendio. Sul posto anche per la polizia.