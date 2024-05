Incendio a Borgo San Sergio, paura per una ventina di residenti

TRIESTE - Nel pomeriggio di oggi una ventina di residenti di uno stabile a Borgo San Sergio hanno abbandonato per qualche ora i propri alloggi a causa di un incendio sviluppatosi, per cause in corso di accertamento, nel piano seminterrato. In piazzale Sartori sono giunti i vigili del fuoco di Trieste e Muggia che hanno provveduto a spegnere l'incendio e ad evacuare anche un inquilino rimasto all'interno del suo appartamento assieme al suo cane. L'area è stata messa in sicurezza e alla fine delle operazioni le persone hanno potuto far rientro negli alloggi.