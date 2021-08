Incendio a Borgo san Sergio: danneggiati 5mila metri quadri

Sì è trattato di un incendio di sterpaglie e rifiuti in Via Antonino di Peco a Borgo San Sergio. Sul posto Polizia di stato e Vigili del fuoco. Intervento durato sei ore

Aggiornamenti sull'incendio di ieri sera a borgo San Sergio: alle ore 23 di ieri 19 agosto, la partenza dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Muggia, la prima partenza e due autobotti della sede centrale, per un totale di 14 operatori, sono intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie e di rifiuti in Via Antonino di Peco a Borgo San Sergio. Il rogo, ha interessato circa 5500 mq, mentre sono da accertare le cause. Sul posto la Polizia di stato. Fine operazione ore 05:00.