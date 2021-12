Fiamme in un appartamento a Borgo San Sergio: muore un cagnolino

Principio di incendio a Borgo San Sergio. Intorno alle 16:20 di oggi, in via Dardi 2 ha preso fuoco un divano all'interno di un appartamento situato al terzo piano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento prontamente le fiamme.

L'inquilina dell'appartamento coinvolto è rimasta leggermente intossicata ed è stata precauzionalmente trasportata all'ospedale per accertamenti a causa delle inalazioni da fumi della combustione. Purtroppo, il cagnolino della proprietaria è stato trovato morto all'interno dello stabile. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto oltre al personale sanitario, sono intervenuti i Carabinieri.