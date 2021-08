Dopo l'incendio in via di Peco esplode la violenza: aggredito a sprangate il proprietario di uno dei terreni andati a fuoco

Nuovi sviluppi dopo l’incendio che giovedì 19 agosto si è esteso per oltre 5mila metri quadri in via di Peco: uno dei due proprietari dei terreni in zona è stato picchiato, probabilmente con una spranga di ferro, e avrebbe riportato lesioni importanti al volto e al torace. A chiamare i soccorsi sarebbe stata la stessa vittima nella giornata di ieri, sabato 21 agosto.

I sospetti sulla possibile origine dolosa del rogo, riportate in un precedente reportage di Trieste Prima e non smentite dai Vigili del fuoco, sembrano trovare seguito nei fatti recenti: dalle testimonianze raccolte in loco sembra infatti che tra i due proprietari non scorresse buon sangue, infatti l’incendio di giovedì è stato solo l’ultimo di una lunga serie.

Ne emerge una situazione di degrado, i residenti parlano anche di “un viavai di persone sospette in zona”, oltre che discariche abusive, motorini rubati e motoscafi abbandonati nelle zone circostanti. La pista dolosa potrebbe trovare un’ulteriore conferma nell’orario dell’incendio (le undici di sera) e nel fatto che le fiamme si fossero originate da più punti non troppo distanti tra loro. Continuano per ora le indagini della Polizia e dei Vigili del fuoco, mentre una possibile escalation di violenza, forse, sta facendo il suo corso.