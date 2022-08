Incendio a Bristie sotto controllo

"I nostri volontari stanno prelevando acqua presso la sede di Gabrovizza, poi rientrano sulla zona dell'incendio. Ad ora il fuoco è sotto controllo ma andranno avanti tutta la notte per le bonifiche". Questo il post su Facebook pubblicato ieri sera dalla sindaca di Sgonico Monica Hrovatin. L'incendio nella frazione di Bristie si era originato in mezzo alla boscaglia intorno alle 16 di ieri e, come confermato dagli esperti della Protezione civile, le fiamme si sono originate da un fulmine durante il temporale di sabato, che dovrebbe aver provocato un surriscaldamento nel sottobosco. Le fiamme latenti si sono sviluppate poi il giorno dopo a causa del vento e delle alte temperature. Fortunatamente il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco insieme alla Protezione civile ha impedito che la situazione degenerasse.