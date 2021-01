Incendio a Santa Croce, in fiamme la canna fumaria di uno stabile disabitato

Intorno alle 18:30 di oggi, 24 gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SP1 in località Santa Croce per l'incendio di una canna fumaria in uno stabile disabitato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Aurisina che hanno permesso l'intervento di spegnimento bloccando la strada. Fortunatamente nessuna persona risulta ferita o intossicata.