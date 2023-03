Si incendia una canna fumaria: sul posto i Vigili del fuoco

Intorno alle 13 di oggi, 10 marzo, i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina supportata dall’autoscala e il funzionario di guardia, giunti dalla sede centrale, per l’incendio di una canna fumaria in uno stabile di due piani fuori terra, adibito a civile abitazione, sito in Strada Nuova per Opicina a Trieste.





Il pronto intervento dei Vigili del fuoco e l’utilizzo di nuove tecniche e moderne attrezzature antincendio ha fatto sì che l’incendio venisse spento in breve tempo evitando la propagazione delle fiamme al tetto in legno dell’abitazione.Una volta spente le fiamme e raffreddato la canna fumaria i Vigili del fuoco hanno provveduto a ventilare i locali dell’abitazione e hanno eseguito un controllo strumentale che ha confermato che nello stabile non vi fossero residui dei fumi della combustione. Non risultano persone ferite o intossicate; l’intervento si è concluso alle ore 16.15 circa.