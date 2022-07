Incendio boschivo a Caresana: Vigili del fuoco sul posto

Verso le 14.00 di oggi, 10 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un incendio boschivo in località Caresana. Giunta sul posto, la squadra del distaccamento di Muggia, ha dovuto richiedere il rinforzo di un' autobotte dalla Centrale per riuscire a domare le fiamme ed impedire all'incendio di espandersi. Sul posto anche la protezione civile, i Carabinieri e la Guardia Forestale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.