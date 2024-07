Il Carso brucia di nuovo, vasto incendio nella zona del Trstelj, vigili del fuoco in azione | LIVE

KOMEN - Un vasto incendio è scoppiato poco prima delle 10 nella zona a nord di Komen, in Slovenia. Il fumo, visibile dal golfo di Trieste e da Muggia, sta interessando l'area del Trstelj, altura di 643 metri sul livello del mare. Per quanto riguarda l'intervento sul posto sono giunti i vigili del fuoco sloveni, mentre sul lato italiano del confine sono state allertate le pattuglie antincendio del Corpo forestale regionale di Gorizia (che si stanno dirigendo verso la zona di Doberdò del lago), i volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e la stazione della forestale di Duino Aurisina. Ignote, al momento, le cause dell'incendio.

Aggiornamento delle 11:45

"Continuano le operazioni di spegnimento dei due incendi che questa mattina si sono sviluppati sul carso sloveno, che vedono impegnate le squadre dei Gasilci da terra sul monte Trstelj e tra Komeno e Gorijansko nel tentativo di contenere l'incendio. In loro soccorso allo stato attuale sono intervenuti anche due canadair operanti sui due fronti di incendio, ma il vento di borino al momento non facilita le operazioni. Rimane lo stato di sorveglianza e preallerta da parte italiana per intervenire in caso di necessità supporto o richiesta a seconda delle evoluzioni della situazione". Lo scrive sui social la Protezione civile di Gorizia.

L'allarme lanciato due giorni fa

La Slovenia aveva diramato la massima allerta indicando l'elevato rischio di incendi dal 17 luglio in poi nell'area dei comuni di Capodistria, Isola, Pirano, Ancarano, Ilirska Bistrica, Pivka, Postumia, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal , Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko e Šempeter-Vrtojba.

