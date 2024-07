Ancora qualche focolaio, ma l'incendio in Carso è sotto controllo

KOMEN (Slovenia) - L'incendio del Trstelj oggi fa meno paura. Questo grazie al lavoro dei vigili del fuoco sloveni e alle incessanti operazioni di spegnimento che hanno contraddistinto i 150 ettari di territorio andati a fuoco nella giornata di ieri 18 luglio. Le cause all'origine dell'incendio sono al vaglio delle autorità preposte, ma spunta già l'ipotesi del piromane. Oggi, anninversario di quel 19 luglio di due anni fa quando il Carso e i suoi dintorni vissero momenti drammatici a causa del grande rogo scoppiato sull'altopiano carsico, la situazione sembra essere sotto controllo.

Il grande lavoro per spegnere l'incendio

Alcuni focolai, secondo quanto diffuso dalle autorità slovene, sono ancora attivi ma l'incendio è stato contenuto. Grande la paura per i residenti dei borghi carsici a ridosso della zona andata a fuoco. In un primo momento si era pensato all'ipotesi di evacuare i residenti, operazione che poi non si era resa necessaria. Nella zona dell'incendio hanno operato centinaia di vigili del fuoco sloveni, più due aerei che hanno fatto la spola tra il golfo di Panzano, dove veniva caricata l'acqua, e il territorio del monte Trstelj. Sul fronte italiano era stata diramata l'allerta massima, con le squadra antincendio pronte ad intervenire, i volontari della Protezione civile, i vigili del fuoco e personale del Corpo forestale regionale.

Per un attimo è quindi tornato l'incubo del grande incendio del 2022. Non più tardi del 17 luglio la Slovenia aveva diffuso l'alert per il grande rischio di incendi nella zona del litorale e del Carso. La macchina si è quindi mossa in maniera tempestiva, riuscendo a circoscrivere l'incendio nonostante il vento di bora che ha soffiato per quasi tutta la giornata. Dalle 13 fino alle 17 la situazione era apparsa in miglioramento, mentre dalla prima serata le fiamme hanno ripreso vigore.