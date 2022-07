Incendio in Carso: in Fvg situazione stabile, ancora criticità in Slovenia

In questo articolo trovate gli aggiornamenti sull'incendio che da giorni sta interessando il Carso, sia in territorio italiano che sloveno.

Aggiornamento ore 14:15

Sostanzialmente stabile la situazione sul Carso triestino interessato dagli incendi boschivi. Lo sforzo congiunto di tutte le forze in campo ha evitato l'espandersi dei fronti di fuoco. Si continua a lavorare senza sosta per contenere i roghi e per il loro spegnimento. Sono in campo tre elicotteri del Vigili del Fuoco e due della Protezione civile, insieme a un canadair (un secondo canadair necessita di una riparazione meccanica e rientrerà in servizio quanto prima). In campo decine di uomini tra Forestali regionali, volontari e funzionari di Protezione civile, pompieri e tecnici per il monitoraggio dei siti sensibili tutti in sicurezza. Restano circa 300 le persone sfollate in particolare da Jamiano, nessuna ferita o intossicata.

Situazione ancora critica in Slovenia. Come riportato da Ansa, circa mille uomini sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento dell'incendio, il più esteso della recente storia nazionale. Sul terreno sono anche impegnati elicotteri provenienti da Austria, Croazia, Slovacchia e veivoli dell'esercito sloveno.

Aggiornamento ore 11.45

Continua incessante la lotta al fuoco sul carso sia dal lato italiano che da quello sloveno. Oltre alla Protezione Civile sul terreno sono impegnati Vigili del fuoco, Corpo forestale regionale e Gasilci, come pure numerosi mezzi aerei e ben quattro Canadair due operanti in Italia due in Slovenia. L'obiettivo principale è fermare il fronte del fuoco nei pressi di Jamiano. I focolai sono ancora attivi e impegnano gli operativi in diversi fronti. L'incendio di Merna dovrebbe essere sotto controllo, mentre è degenerato a Kostanjevica dove dalle ore 4 di stamattina sono stati evacuati i paesi di Temnica, Novelo e Voijscica, sfollati nella palestra di Komeno.