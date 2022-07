Probabile blackout in arrivo a Trieste

Sta per arrivare un nuovo blackout a Trieste dopo l'espandersi dell'incendio sul Carso anche in territorio sloveno. In seguito al danneggiamento alla rete elettrica causato dalle fiamme nella giornata di ieri, la rete cittadina era alimentata dalla Slovenia, ma ora che il rogo sta avanzando ben oltre confine, anche quest'ultima soluzione sembra avere vita breve. Lo ha annunciato il sindaco Dipiazza durante una diretta su Telequattro. Si consiglia di non prendere l'ascensore nelle prossime ore, come raccomandato dal canale Telegram del Comune. Notizia in aggiornamento.