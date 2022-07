Troppo fumo a Monfalcone: chiusa Fincantieri

Lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone rimarrà oggi chiuso per l'alta densità di polveri sottili nell'aria, causata dall'incendio in Carso. Come specifica Ansa circa tremila dipendenti, tra diretti e indotto, non lavoreranno oggi e per loro scatterà la cassa integrazione ordinaria. Già questa mattina alle 5:30, la direzione ha fatto uscire tutti i dipendenti per tutelare la loro salute, vista la concentrazione troppo elevata di inquinanti nell'aria.